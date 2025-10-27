Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Volleyballer Van Huizen wechselt nach Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen hat nach dem Saisonstart noch einmal eine Entscheidung auf dem Transfermarkt getroffen.

DHB-Stützpunkt Potsdam
Der VfB Friedrichshafen setzt auf Neuzugang Jonas Van Huizen. Foto: Soeren Stache/DPA
Mit der Verpflichtung von Jonas Van Huizen reagiert der VfB Friedrichshafen auf den Abschied von Jackson Young. Der kanadische Außenangreifer (23) könnte bereits am Mittwoch gegen Tabellenführer Powervolleys Düren im Kader stehen, wie der Volleyball-Club bekanntgab. 

Van Huizen spielte zuletzt für den tschechischen Erstligisten VK Trox Pribram, sein Landsmann Young (24) hatte Friedrichshafen Anfang September verlassen. Der VfB ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Bundesliga-Spielzeit gestartet.

