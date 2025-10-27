Volleyballer Van Huizen wechselt nach Friedrichshafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit der Verpflichtung von Jonas Van Huizen reagiert der VfB Friedrichshafen auf den Abschied von Jackson Young. Der kanadische Außenangreifer (23) könnte bereits am Mittwoch gegen Tabellenführer Powervolleys Düren im Kader stehen, wie der Volleyball-Club bekanntgab.

Van Huizen spielte zuletzt für den tschechischen Erstligisten VK Trox Pribram, sein Landsmann Young (24) hatte Friedrichshafen Anfang September verlassen. Der VfB ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Bundesliga-Spielzeit gestartet.