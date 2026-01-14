Vogelgrippe: Stallpflicht für Geflügel am Rhein bleibt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aufgrund weiterer Vogelgrippe-Funde bei heimischen Wildvögeln wird die Stallpflicht für Geflügel entlang des Rheins verlängert. »Wir sind in der laufenden Vogelgrippesaison noch nicht über den Berg und es gilt, die Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten«, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) laut einer Mitteilung.

Die Maßnahme gilt demnach nun bis zum 12. Februar für das Gebiet am Rhein von Mannheim bis in die Ortenau sowie im Landkreis Ludwigsburg. Dagegen werde die Stallpflicht für Geflügel in Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie im Landkreis Esslingen zum Donnerstag (15. Januar) aufgehoben.

Im Dezember weniger positive Fälle festgestellt

Seit dem Herbst komme es in Europa und Deutschland zu einem starken Anstieg von nachgewiesenen Vogelgrippe-Fällen (H5N1) bei Geflügel und Wildvögeln, hieß es in der Mitteilung. Der Höhepunkt sei dabei im November erreicht worden. Im Dezember seien erstmals weniger Fälle festgestellt worden.

Nach der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) ist trotz dieses Rückgangs nicht von einer nachhaltigen Entspannung der Lage auszugehen. Hintergrund seien die weiterhin hohen Zahlen an Virusnachweisen bei Wildvögeln und die weiteren Ausbrüche bei Geflügel. Das FLI schätzt daher das Risiko des Eintrags der Vogelgrippe in Geflügelhaltungen durch Wildvögel »weiterhin als hoch ein«.