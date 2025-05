Vier Verletzte und hoher Schaden nach Brand in Wohnhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ebersbach-Musbach sind vier Menschen leicht verletzt worden und es ist ein Schaden von schätzungsweise rund einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochabend im Dachgeschoss des Gebäudes im Landkreis Ravensburg ausgebrochen und habe sich rasch auf die anderen zwei Stockwerke ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Das Haus mit seinen fünf Wohnungen brannte demnach nieder.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei Bewohner erlitten laut Polizei leichte Rauchvergiftungen, eine Nachbarin einen Schock und ein Feuerwehrmann Atemnot. Alle vier seien vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Ein Hund blieb dem Feuerwehrsprecher zufolge auch nach den Löscharbeiten vermisst, er war womöglich weggelaufen. Im Gebäude wurden demnach vorerst keine tierischen Überreste gefunden. Mehr als 120 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.