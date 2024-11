Vier Verletzte bei Wohnhausbrand

Ein Wohnhaus in Plochingen ist in Brand geraten. (Symbolbild)

Ein Wohnhaus in Plochingen (Landkreis Esslingen) ist am Montag in Brand geraten. Vier Menschen aus der Nachbarschaft wurden verletzt, die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Zunächst sei ein Heckenbrand am Abend gemeldet worden, der jedoch auf das Gebäude übergriff. Der Brand konnte laut Polizei erst kurz vor Mitternacht weitgehend gelöscht werden. Vier Personen aus der Nachbarschaft erlitten durch die starke Rauchentwicklung Verletzungen, berichtete die Polizei. Drei von ihnen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.