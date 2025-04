Vier Katzen sollen in Blaubeuren vergiftet worden sein

In Blaubeuren sind vier Katzen mutmaßlich vergiftet worden. (Symbolbild)

Vier Katzen sollen in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) vergiftet worden sein. Drei der grau getigerten Freigänger, die alle in einem Haushalt wohnen, seien von einem Familienmitglied tot aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Nur eine der Katzen war noch am Leben und wurde zu einem Tierarzt gebracht. Dieser stellte Anzeichen einer Vergiftung fest.

Am Fundort hinter dem Haus der Familie sei erbrochenes Trockenfutter entdeckt worden, in dem sich mehrere, kleine, rote Stücke befanden. Der Gesundheitszustand der Katze, die zum Tierarzt gebracht wurde, blieb zunächst unklar.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag möglicherweise etwas beobachtet haben könnten.