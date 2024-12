Vier Festnahmen nach Brandstiftung an Geschäft in Backnang

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Brandstiftung an einem Geschäft in Backnang bei Stuttgart hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Den jungen Männern im Alter von 15, 16, 18 und 19 Jahren wird vorgeworfen, vor zwei Wochen Brandsätze gegen das Schaufenster und die Fassade des Geschäfts geworfen zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Wohnungen der beiden älteren Verdächtigen seien den Angaben zufolge bereits am Montag durchsucht worden. Alle vier seien daraufhin in der vergangenen Woche dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Verletzt wurde bei dem Brandanschlag niemand, hieß es. Zeugen konnten das Feuer rechtzeitig löschen, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.