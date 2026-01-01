Viele kleine Brände in der Landeshauptstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Silvesternacht hat die Feuerwehr in Stuttgart zu dutzenden Bränden ausrücken müssen. Besonders die hohe Zahl kleiner und gleichzeitiger Brände sei herausfordernd gewesen, sagte der Sprecher der Feuerwehr, Daniel Anand. Die Polizei zog eine positive Bilanz und sprach von einer ruhigen Nacht. Die Menschen hätten sich überwiegend an das Feuerwerksverbot im City-Ring gehalten.

Balkone, Dachterrassen und Palettenlager in Brand

Etwa 60 Einsätze zählte die Feuerwehr in der Landeshauptstadt bis 3.30 Uhr. Neben vielen kleinen Bränden - etwa Mülleimern, die in Flammen standen - brannten demnach auch einige Balkone und Dachterrassen. In Zuffenhausen habe ein Palettenlager in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Laut Sprecher Anand sei die Zahl der Einsätze insgesamt etwas geringer gewesen als im Vorjahr.

Feuerwerk in Menschengruppen gezündet

Trotz des Verbots sei vereinzelt Feuerwerk in Menschengruppen auf dem Schlossplatz gezündet worden. Die Polizei nahm den Angaben zufolge mehrere Verdächtige fest. Insgesamt seien 33 Menschen Feuerwerkskörper abgenommen worden. Bei Kontrollen wurden zudem bei drei Menschen Messer gefunden. Zeitweise war der Schlossplatz abgesperrt.

In der Vergangenheit gab es auf dem Schlossplatz immer eine große Feier mit Feuerwerk und Lichtshow. In diesem Jahr war das Event aus Kostengründen abgesagt worden.