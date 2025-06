Viele Fragen zum Toten aus dem Teich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund eines Toten in einem Teich bei Keltern (Enzkreis) sind noch viele Fragen offen. Spaziergänger hatten die Leiche des 59 Jahre alten Mannes aus Baden-Baden am Nachmittag des 29. Mai gefunden. Die Obduktion bestätigte den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Wie genau der Mann starb und wie lange er in dem ehemaligen kleinen Angelteich lag, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht mit.

Auch inwieweit der Mann möglicherweise einen Bezug zur Region Keltern hatte, ist unklar. Eine 26-köpfige Sonderkommission »Sumpf« befasst sich mit dem Kriminalfall. Laut Polizei galt der Mann seit mehreren Wochen als vermisst. Nach Informationen der »Badischen Neusten Nachrichten« (BNN) hatte der Mann am 25. Januar am Vormittag sein Haus verlassen. Wohl zu Fuß; die gemeinsamen Familienfahrzeuge waren demnach zu Hause. Seitdem sei er verschwunden gewesen.