Viel Sonne und Regen im Januar im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart hat in diesem Monat gleich zwei deutschlandweite Rekorde in Baden-Württemberg festgestellt. Im Januar gab es im Land 79 Sonnenstunden. Der Südwesten teilt sich damit im Länderranking mit Bayern den ersten Platz, wie es in einer Mitteilung hieß.

Auch ein Negativ-Rekord wurde aufgestellt – im Hinblick auf die Temperatur. In Meßstetten (Zollernalbkreis) wurde am 4. Januar die bundesweit tiefste Temperatur von -17,6° Celsius gemessen.

Der Januar war außerdem sehr feucht. Mit 92 Liter pro Quadratmeter fiel etwa ein Fünftel mehr Niederschlag als gewöhnlich im Land. Schnee war vergleichsweise selten zu bestaunen, vor allem im Tiefland. Auch in höheren Lagen sei es selten weiß gewesen. Nur in der Feldbergregion lag so gut wie immer Schnee.