VfB will künftig wieder eigenen Sportvorstand

Aktuell ist Alexander Wehrle bei den Stuttgartern Vorstandschef und Sportvorstand in Personalunion. Künftig wird er das Sport-Ressort - auch auf eigenen Wunsch hin - abgeben. Um über konkrete Namen zu sprechen, sei das Prozedere aber noch nicht weit genug, so der »Kicker«. Eine Möglichkeit wäre, einen externen Vorstand zu verpflichten. Eine andere, beispielsweise Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu befördern. Eine schnelle Entscheidung wird in der Causa nicht erwartet.

