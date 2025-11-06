VfB und Freiburg stehen vor Europa-League-Herausforderungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg sind am Donnerstag in der Europa League gefordert. Der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß steht dabei nach zwei Niederlagen aus drei Spielen im internationalen Wettbewerb unter Druck. Im eigenen Stadion strebt der VfB gegen den niederländischen Tabellenführer Feyenoord Rotterdam (21.00 Uhr/RTL) einen Sieg an. Auch Rotterdam hat erst drei Zähler und steht unter Zugzwang. Beide Teams wären nach aktuellem Stand nicht für die K.o.-Phase qualifiziert.

Allerdings steht erst der vierte von acht Liga-Spieltagen in der Europa League an. Die Freiburger treten beim französischen Vertreter OGC Nizza an (18.45 Uhr/RTL+). Mit bisher sieben Punkten sind die Badener derzeit auf einem guten Weg, sich direkt für die Runde der besten 16 zu qualifizieren.