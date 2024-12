VfB und Freiburg im Pokal-Achtelfinale favorisiert

Am Dienstag stehen die ersten Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal an.

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg streben im DFB-Pokal am Dienstagabend (18.00 Uhr/Sky) den Sprung ins Viertelfinale an. Die beiden Fußball-Bundesligisten gehen jeweils als Favoriten in ihre Auswärtsspiele.

Der VfB tritt beim Tabellenletzten der 2. Liga, dem SSV Jahn Regensburg, an. Inmitten der vielen Englischen Wochen, die sie derzeit zu bestreiten haben, bietet sich den Schwaben dabei die große Chance, ihrem Traum vom Endspiel in Berlin ein Stück näherzukommen.

Die Freiburger sind bei Arminia Bielefeld zu Gast und stellen sich genau wie der VfB auf einen echten Pokalfight ein. Die Ostwestfalen gehören zu den Aufstiegskandidaten in der 3. Liga. Nachdem sich der SC in der Bundesliga zuletzt aus seinem kleinen Tief herausgekämpft hat, reist er aber mit neuem Selbstvertrauen auf die Alm.