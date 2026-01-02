VfB Stuttgart verpflichtet Angreifer Arévalo aus Spanien

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Jeremy Arévalo verpflichtet. Der Stürmer kommt dank einer Ausstiegsklausel von Racing Santander aus Spaniens zweiter Liga zu den Schwaben, wie der Club einen Tag vor dem Trainingsauftakt am Samstag mitteilte. Der 20 Jahre alte Ecuadorianer unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2031.

»Er verfügt schon jetzt über viele Eigenschaften, die ein Stürmer braucht, und hat seine Qualitäten in Santander unter Beweis gestellt«, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den einmaligen Nationalspieler, der in Spanien zur Welt kam. »Gleichzeitig ist er noch jung und wir sehen bei Jeremy noch viel Potenzial, dass wir gemeinsam mit ihm entwickeln wollen.«

Für Santander lief Arévalo insgesamt 40 Mal auf. Dabei erzielte er neun Treffer und bereitete zwei Tore vor.

