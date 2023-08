Aktuell Land

VfB Stuttgart senkt Promillegrenze im Stadion

Der VfB Stuttgart hat seine Stadionordnung angepasst und zur kommenden Saison der Fußball-Bundesliga die Promillegrenze gesenkt. In der vergangenen Spielzeit sei es in der Arena zu »auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten«, teilte der Club am Montag mit.