VfB Stuttgart im Pokal-Viertelfinale daheim gegen Augsburg

Der VfB Stuttgart trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Bundesliga-Rivale FC Augsburg. Der deutsche Vizemeister darf daheim gegen die Augsburger antreten, wie die Auslosung am Sonntag in Dortmund ergab. Die Partie findet im Februar statt, der genaue Termin steht noch nicht fest.

In den bisherigen drei Runden hatte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß jeweils Zweitligisten ausgeschaltet. In der ersten Runde gelang ein 5:0 bei Preußen Münster, in der zweiten Runde daheim ein 2:1 über den 1. FC Kaiserslautern und im Achtelfinale ein 3:0 bei Jahn Regensburg. Zuletzt stand der VfB 2013 im Finale in Berlin, der bislang letzte Cup-Triumph gelang 1997.