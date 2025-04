VfB Stuttgart gibt Entwarnung bei Abwehrchef Chabot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dem VfB Stuttgart droht kein langfristiger Ausfall von Abwehrchef Jeff Chabot. Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass sich der Innenverteidiger im Spiel gegen Werder Bremen (1:2) keine strukturelle Verletzung im Oberschenkel zugezogen habe. Ob Chabot nach dem trainingsfreien Dienstag aber schon am Mittwoch wieder an der Einheit teilnehmen kann, sei noch unklar, hieß es in der Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Der 27-Jährige musste gegen Bremen nach 42 Minuten ausgewechselt werden. Aufgrund der Entwarnung könnte Chabot aber schon am Samstagabend im Spiel beim 1. FC Union Berlin wieder eine Option sein.