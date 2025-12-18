VfB Stuttgart beginnt Wintervorbereitung am 3. Januar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Pause zum Jahreswechsel wird Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart am 3. Januar mit der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison beginnen. Zu der Trainingseinheit des DFB-Pokalsiegers seien auch Fans zugelassen, teilte der VfB mit.

Am 5. Januar (14.00 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Robert-Schlienz-Stadion am Clubzentrum ein nicht-öffentliches Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern. Mit dem Bundesliga-Spiel gegen Vizemeister Bayer Leverkusen beenden die Stuttgarter dann am 10. Januar (18.30 Uhr/Sky) die Winterpause.

Zum Neustart vier englische Wochen

Für den VfB beginnen mit der Leverkusen-Partie gleich vier englische Wochen. Dazu gehören auch die zwei abschließenden Spiele in der Ligaphase der Europa League bei der AS Rom (22. Januar) und daheim gegen die BSC Young Boys aus Bern (29. Januar) sowie das DFB-Pokal-Viertelfinale beim Zweitligisten Holstein Kiel (4. Februar). Zunächst steht für den Bundesliga-Sechsten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber noch das letzte Spiel des Jahres zu Hause gegen den Tabellenfünften und Landesrivalen TSG 1899 Hoffenheim an.