Der VfB Stuttgart wird nach der kurzen Weihnachtspause am 2. Januar wieder das Training aufnehmen. Vor der ersten Partie in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg am 12. Januar sei dann noch ein Testspiel geplant, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß. Weitere Details dazu wird der Club noch kommunizieren. In ein Wintertrainingslager werden die Schwaben nicht reisen.