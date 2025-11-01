VfB spielt um Rang zwei - Freiburg tritt bei Union an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart kann sich mit dem sechsten Sieg in Serie in der Fußball-Bundesliga zum ersten Verfolger des FC Bayern München aufschwingen. Allerdings steht der DFB-Pokalsieger bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer schweren Prüfung. Noch stehen die Sachsen als Tabellenzweiter einen Rang vor dem VfB.

Der SC Freiburg möchte sich nach der jüngsten Bundesliga-Niederlage bei Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag erfolgreich zurückmelden. Die Badener sind beim 1. FC Union zu Gast. Dem stark strauchelnden Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim droht gegen Eintracht Frankfurt die nächste Niederlage und das Abrutschen auf den letzten Platz (jeweils ebenfalls 15.30 Uhr/Sky).

Anders als der VfB Stuttgart und der SC Freiburg waren die Heidenheimer unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden. Stuttgart und Freiburg zogen ins Achtelfinale ein und erfahren am Sonntag die nächsten Pokal-Gegner.