Mittelfeldspieler Enzo Millot vom Bundesligisten VfB Stuttgart wird nicht wie geplant für Frankreich bei der U21-Europameisterschaft spielen. Der 22-Jährige habe seine Teilnahme für das Fußball-Turnier in der Slowakei (11. bis 28. Juni) aus familiären Gründen abgesagt, teilte sein Verein mit. Weitere Angaben machte der DFB-Pokalsieger nicht. Frankreich trifft in der EM-Vorrundengruppe C auf Portugal, Polen und Georgien.