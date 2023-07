Aktuell Land

VfB gibt Ergebnisse der Saisonanalyse bekannt

Um in der Fußball-Bundesliga nicht erneut in Abstiegsgefahr zu geraten, will der VfB Stuttgart besonders an der Leistungskonstanz der Mannschaft, der Effektivität ihres Spiels und ihrer Widerstandsfähigkeit arbeiten. Das sei das Ergebnis einer umfangreichen Saisonanalyse, wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Dienstag in einer Vereinsmitteilung erklärte.