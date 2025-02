VfB empfängt Gladbach - Heidenheim gegen kriselnden BVB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart kämpft drei Tage nach seinem Aus in der Königsklasse schon wieder um wichtige Punkte für den erneuten Einzug in die Champions League. Die Schwaben empfangen in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach. Torhüter Alexander Nübel könnte nach einer Erkältung dabei zwischen die Pfosten zurückkehren.

Der 1. FC Heidenheim hat zur gleichen Zeit Borussia Dortmund zu Gast. Für den in der Liga in diesem Kalenderjahr noch sieglosen und heftig angeschlagenen BVB geht es darum, im vorerst letzten Spiel unter Interimstrainer Mike Tullberg wieder etwas Anschluss nach oben herzustellen. Am Sonntag übernimmt dann der neue Coach Niko Kovac in Dortmund das Kommando.

Der SC Freiburg tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum an, die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Meister Bayer Leverkusen.