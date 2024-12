VfB auch gegen St. Pauli ohne Undav und Leweling

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die deutschen Nationalspieler Deniz Undav und Jamie Leweling werden dem VfB Stuttgart auch in der letzten Partie des Jahres nicht zur Verfügung stehen. Das Spiel gegen Aufsteiger FC St. Pauli in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) komme für das Offensiv-Duo zu früh, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Undav und Leweling fehlen dem Vizemeister seit Anfang November wegen Muskelverletzungen. Am vergangenen Dienstag hatten sie erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Auch Kapitän Atakan Karazor droht gegen St. Pauli auszufallen. Der Mittelfeldspieler sei krank und »sehr wahrscheinlich nicht dabei«, berichtete der selbst etwas angeschlagene Hoeneß. Zudem fällt Offensiv-Talent Justin Diehl erneut länger aus. Der 20-Jährige habe im Training eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel erlitten, so der VfB-Coach. Diehl werde auch im neuen Jahr zunächst nicht zur Verfügung stehen. »Brutal« und »bitter« sei das für den Sommer-Neuzugang vom 1. FC Köln, befand Hoeneß.