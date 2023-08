Aktuell Land

Verwechslungsgefahr bei Grundsteuererklärung

Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum in Baden-Württemberg haben nach der Erinnerung der Finanzämter zur Grundsteuererklärung veraltete Unterlagen an die falsche Behörde geschickt. Das teilten die Statistiker am Freitag in Stuttgart mit.