Verurteilter Einbrecher rennt bei Polizeikontrolle davon

Bei der Kontrolle eines Autos durch die Bundespolizei in Neuried (Ortenaukreis) ist ein verurteilter Straftäter vom Beifahrersitz aus davongerannt. Der 33-Jährige entledigte sich auf der Flucht vermeintlichen Einbruchswerkzeugs wie Handschuhe, Sturmhaube und Taschenlampe, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Gegen den Mann war aus Schweden ein internationaler Haftbefehl wegen 15-fachen Wohnungseinbruchs ausgestellt worden. Auch in Deutschland bestand ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls, weswegen er hierzulande noch 122 Tage Haft zu verbüßen hat. Der Mann wurde nach seiner kurzen Flucht am Mittwoch geschnappt und in ein Gefängnis gebracht.

Der Fahrer des Autos, ein 36-Jähriger, erhielt ein fünfjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot in Deutschland. Es bestand der Verdacht, dass beide Männer nach Deutschland eingereist waren, um Einbrüche zu begehen.