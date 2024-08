Verteidiger Risch wechselt von Ulm nach Dresden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sascha Risch verlässt den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Künftig läuft der Außenverteidiger in der 3. Fußball-Liga für Dynamo Dresden auf. »Wir haben Sascha frühzeitig mitgeteilt, dass es in dieser Saison für ihn schwierig werden wird«, sagte Geschäftsführer Markus Thiele.

»Die Entscheidung für Dresden fiel mir in vielerlei Hinsicht leicht. Der Verein ist mit seiner Strahlkraft und den Fans eine große Motivation für mich als Spieler. Darüber hinaus kenne ich Thomas Stamm bereits aus der gemeinsamen Zeit in der Freiburger Jugend«, sagte Risch über seinen neuen Coach. Der 24-Jährige absolvierte bislang 67 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei vier Tore.