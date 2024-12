Versuchter Mord bei Familienstreit? Zwei Männer in U-Haft

Nach einem Angriff auf einen 32-Jährigen in Heilbronn sitzen zwei Männer wegen versuchten Mordes in U-Haft. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Familienstreit in Heilbronn sollen zwei Männer versucht haben, einen 32-Jährigen zu töten. Das Opfer soll mit einem Messer sowie mindestens einem weiteren Gegenstand angegriffen worden sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Rettungskräfte brachten den Mann mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen in ein Krankenhaus.

Die »gewalttätige, innerfamiliäre Auseinandersetzung« ereignete sich den Angaben nach bereits vor Weihnachten, am 18. Dezember. Der Streit soll in einer Wohnung begonnen und sich auf die Straße verlagert haben. Hier hätten Familienangehörige des Opfers und Passanten eingegriffen. Die beiden 29 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen sollen daraufhin geflohen sein.

Polizisten nahmen die mutmaßlichen Täter noch in der Nähe des Tatorts fest. Die Männer mit türkischer Staatsangehörigkeit sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu dauerten an, hieß es.