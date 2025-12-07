Verspätungen und Teilausfälle im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer Signalstörung hat es auf mehreren S-Bahn-Linien in Stuttgart Verspätungen und Teilausfälle gegeben. Betroffen seien die Linien S1, S2, S3, S4, S5 und S6 gewesen, teilte die S-Bahn Stuttgart auf der Plattform X mit.

Am späten Nachmittag gab es dann Entwarnung: Die Reparatur am Signal wurde den Angaben zufolge beendet. Die betroffenen Linien konnten demnach wieder regulär verkehren. Jedoch könne es zu Folgeabweichungen kommen. Die Bahn bat Reisende weiterhin, die Verbindungen vor Fahrtantritt zu prüfen.