Vermisster Teenager in Neapel wieder aufgetaucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein vermisster Teenager aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist nach zwei Tagen in Italien wieder aufgetaucht. Er sei mitsamt seinem Fahrrad am Bahnhof der italienischen Stadt Neapel aufgegriffen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe. Die öffentliche Fahndung der Polizei nach dem 13-Jährigen werde eingestellt.

Der Junge hatte sich am vergangenen Dienstag wie üblich aus seinem Elternhaus auf den Weg in die Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Ermittlungen im Umfeld des 13-Jährigen hatten ergeben, dass er mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren wollte. Wie er nach Neapel gekommen war, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen, ebenso wenig wie zu den Motiven des Jungen. Er sei aber wohlauf.