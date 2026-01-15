Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Vermisster Teenager in Neapel wieder aufgetaucht

Ein 13-Jähriger aus Bruchsal ist aufgefunden worden – in einer weit entfernten Stadt. Die Polizei beendet die Suche. Wie der Teenager letztlich nach Italien kam, ist unklar.

Wie und warum der 13-Jährige in Neapel gelandet ist, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Ein vermisster Teenager aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist nach zwei Tagen in Italien wieder aufgetaucht. Er sei mitsamt seinem Fahrrad am Bahnhof der italienischen Stadt Neapel aufgegriffen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe. Die öffentliche Fahndung der Polizei nach dem 13-Jährigen werde eingestellt.

Der Junge hatte sich am vergangenen Dienstag wie üblich aus seinem Elternhaus auf den Weg in die Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Ermittlungen im Umfeld des 13-Jährigen hatten ergeben, dass er mit dem Fahrrad nach Sizilien fahren wollte. Wie er nach Neapel gekommen war, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen, ebenso wenig wie zu den Motiven des Jungen. Er sei aber wohlauf.

