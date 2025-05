Vermisster Radfahrer tot aufgefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einsatzkräfte haben einen vermissten Radfahrer im Zollernalbkreis tot aufgefunden. Der 60-Jährige war zuvor von einer Tour mit seinem Pedelec nicht zurückgekehrt und von Angehörigen am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Ortungssystem zeigte demnach an, dass sich der Mann längere Zeit nicht bewegt hatte.

Bei einer großangelegten Suchaktion, bei der unter anderem eine Drohne und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen, wurde die Leiche des Mannes schließlich in einem abgelegenen Waldstück nahe Bisingen gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Mann mit seinem E-Bike in unwegsamem Gelände unterwegs, als er einen Abhang hinunterstürzte und an seinen Verletzungen infolge des Sturzes starb. Die Ermittlungen dauern an.