Verletzungsgeplagter Choi will beim Karlsruher SC bleiben

Offensivspieler Kyoung-rok Choi würde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gerne verlängern. »Wir sind in Gesprächen. Ich bin hier sehr zufrieden und würde gerne bleiben«, sagte der Südkoreaner den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Freitag). Der 28-Jährige wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Auch in dieser Saison kam er wegen Rückenproblemen und eines Schlüsselbeinbruchs erst zu neun Pflichtspiel-Einsätzen.