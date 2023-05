Aktuell Land

Verletzter Schwan: Artgenosse leistet Gesellschaft

Ein Schwan hat am Donnerstag in Mannheim seinem verletzten Artgenossen Gesellschaft geleistet. Das verletzte Tier, das schließlich von einem Jäger getötet werden musste, war zuvor in eine Hochspannungsleitung geflogen und auf die Friedrich-Ebert-Brücke gestürzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.