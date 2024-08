Verletzte verlassen Krankenhaus nach Unfall mit Straßenbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus in Freiburg haben alle Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei dem Unfall an einer Kreuzung waren am Montagabend zwölf Menschen leicht verletzt worden - neun von ihnen waren sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen.

Wie es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Dazu sollen technische Aufzeichnungen und die Schaltung der Signalanlagen geprüft sowie Zeugen befragt werden.

Der Vorfall ereignete sich an einer Hauptverkehrsachse, wodurch es im Feierabendverkehr zu viel Stau kam. Durch den Aufprall entgleiste die querende Straßenbahn.