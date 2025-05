Verkehr auf A5 rollt wieder - Sperrung aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit mehreren Schwerverletzten auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) ist die Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Süden aufgehoben worden. Der Verkehr rollte wieder, sagte ein Polizeisprecher. Am späten Nachmittag hatte sich wegen des Unfalls ein langer Stau gebildet. Zwischenzeitlich wurden nur Fahrzeuge, die stundenlang zwischen der Unfallstelle und der Ausfahrt Bühl festsaßen, durchgelassen.

Zwei Menschen schwer verletzt

Der Unfall war nach Polizeiangaben durch einen Fahrbahnwechsel verursacht worden. Ein Autofahrer soll von der linken auf die mittlere Spur gewechselt sein und dabei ein Transportfahrzeug übersehen haben. Dieses sei auf ein Wohnmobil geschoben worden. Das Transportfahrzeug kippte auf die Seite und das Auto landete auf dem Dach. Auch ein weiteres Wohnmobil wurde in den Unfall verwickelt.

Zwei Menschen wurden schwer verletzt und mussten mit Hubschraubern in eine Klinik gebracht werden. Zwei weitere Menschen kamen per Rettungswagen in Kliniken. Ihr Zustand war unklar. Weitere Menschen wurden vor Ort medizinisch betreut.