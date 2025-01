Verfolgerduelle für Freiburg und VfB - Heidenheim in Bremen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für den SC Freiburg steht im Kampf um die Europapokal-Plätze zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga eine schwere Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Doch schon vor dem Anpfiff am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) haben die Breisgauer zwei Zähler mehr auf dem Konto als nach der ersten Saisonhälfte der Vorsaison.

Erst am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) empfängt Vizemeister VfB Stuttgart in einem weiteren Verfolgerduell den Tabellenvierten RB Leipzig. Zeitgleich gastiert der 1. FC Heidenheim, der zuletzt seine Negativserie mit einem Sieg vor heimischer Kulisse gegen Union Berlin beenden konnte, bei Werder Bremen. Trainer Frank Schmidt hofft nach dem Befreiungsschlag auf den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt.