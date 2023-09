Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Rande eines Treffens des Verbands der eritreischen Vereine in Stuttgart war es am Samstag zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Gegner hatten Teilnehmer und vor allem Polizeibeamte angegriffen. Dabei waren 27 Polizisten verletzt worden, 228 Menschen wurden kurzzeitig festgenommen, einer davon sitzt in Haft.