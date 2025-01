Vereiste Flugzeuge - Verspätungen am Stuttgarter Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil Flugzeuge enteist werden müssen, ist es am Morgen zu Verspätungen am Stuttgarter Flughafen gekommen. Sieben Flugzeuge seien am Morgen teils mit einer Verspätung von mehr als einer Stunde abgehoben, sagte eine Sprecherin des Airports. Auch am Mittag komme es noch vereinzelt zu Verspätungen.

Bereits am Samstagabend seien drei Flüge wegen der Unwetterwarnungen von den Airlines gestrichen worden, hieß es weiter. Die Flugzeuge sollten am Vormittag nach Zürich, Frankfurt und München starten.

Die Sprecherin riet den Menschen, die Reisende am Flughafen abholen wollen, vorher online zu checken, wann die Maschinen eintreffen. Wegen des Wetters sei es möglich, dass auch Flugzeuge von anderen Flughäfen verspätet starten.