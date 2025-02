Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks in der Region Reutlingen und Tübingen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN/TÜBINGEN. Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Heute wird in Tübingen gestreikt, am Donnerstag geht es im Landkreis Reutlingen weiter.

In Tübingen wird heute in allen Bereichen der Stadt, in den Kitas, KST, der Schulkindbetreuung, der Stadtwerke Tübingen, im Landratsamt Tübingen, der Agentur für Arbeit & Jobcenter Tübingen, in der Musikschule Tübingen, der Kreisparkasse Tübingen, der KBF + Gemeinde Ammerbuch und Ofterdingen gestreikt, teilt Verdi mit.

Am Donnerstag, 13. Februar, ruft die Gewerkschaft in Reutlingen in allen Bereichen bei der Stadt Reutlingen und Pfullingen die Verwaltung, Kitas, TBR, SER, Stadtwerke FairEnergie und FairNetz Reutlingen, das Landratsamt Reutlingen und die Straßenmeisterei Eningen, die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter Reutlingen, die Kreissparkasse Reutlingen, DRV BW Regionalzentrum Reutlingen, Komm.ONE und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Standort Reutlingen, die Kreisklinik Reutlingen, PP.rt Reutlingen, Habila, pro juventa sowie Gemeinde Pliezhausen und Wannweil zu Warnstreiks auf. Eine Kundgebung ist am Donnerstag, 13. Februar, um 11 Uhr auf dem Reutlinger Marktplatz geplant.

Schulschwimmen findet statt

Auch das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Reutlingen bleibt den dem Tag geschlossen und auch die Reutlinger Bäder stehen für das öffentliche Baden nicht zur Verfügung. Schulschwimmen findet aber statt. Das teilen die Stadtwerke Reutlingen mit.

Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter der Netzleitstelle und des Bereitschaftsdienstes im Einsatz sein werden. Damit bleiben der sichere Betrieb der Netze und Anlagen in der Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung sowie die Bearbeitung von eingehenden Störungsmeldungen gewährleistet. Störungsmeldungen nimmt die Netzleitstelle unter der Rufnummer 07121 / 582-3222 rund um die Uhr entgegen.

Die Unternehmen bitten aber um Verständnis, dass das Verwaltungsgebäude in der Hauffstraße 89 aufgrund des Streikaufrufs geschlossen bleibt. Der Kundenservice der FairEnergie ist an diesem Tag nur telefonisch erreichbar (07121 / 582-3700).

Mit der Ausweitung der Streiks will Verdi Baden-Württemberg den Druck für die zweite Verhandlungsrunde ab dem 17. Februar maximieren. Der Rückenwind für die Forderungen nach mehr Geld und Zeitsouveränität sei überall spürbar, sagte Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross am Morgen auf der Kundgebung in Esslingen laut einer Mitteilung. »Diese Tarifbewegung für Millionen direkt und indirekt betroffene Beschäftigte stärkt nicht nur den öffentlichen Dienst, sondern auch den Zusammenhalt in unserer im Frühjahr 2025 fragilen Demokratie.« (dpa/eg)