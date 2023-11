Verdi: Postbank-Beschäftigte protestieren gegen Schließungen

Ein Schild mit dem Logo der Postbank ist an der Fassade einer Bankfiliale angebracht.

Die Deutsche Bank will bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie der Privatkunden-Chef des Frankfurter Dax-Konzerns, Claudio de Sanctis, Ende Oktober ankündigte. Auswertungen zufolge besuchten drei Viertel der Postbank-Kunden so gut wie nie eine Filiale. An Stellenstreichungen führe »kein Weg vorbei«, sagte der Manager jüngst der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« (FAS). Über die genauen Zahlen verhandelt die Bank mit den Arbeitnehmervertretern.

Verdi registriert nach eigenen Angaben »erhebliche Unruhe in der Belegschaft und völliges Unverständnis für die von der Deutschen Bank beabsichtigen Filialschließungen«. Die Gewerkschaft fordere zusammen mit dem Gesamtbetriebsrat der Postbank Filialvertrieb AG »beschäftigungssichernde Maßnahmen sowie eine vorzeitige Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes«. Derzeit sind betriebsbedingte Kündigungen bei der Postbank bis zum 31. Januar 2024 ausgeschlossen.

