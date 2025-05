Verdacht auf Gewalt: Mann ohne Erinnerung verletzt gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ohne eine Erklärung für seine Wunden ist ein 59-jähriger Mann in Oberndorf (Landkreis Rottweil) verletzt gefunden worden. Weil er sich später wieder bruchstückhaft an einen Vorfall erinnerte, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, wie die Beamten mitteilten. Der Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckt und in eine Klinik gebracht worden.

Zunächst ging die Polizei von einem Sturz aus, da der 59-Jährige keine Angaben zur Ursache seiner Verletzungen machen konnte. Später kehrten seine Erinnerungen stückweise zurück und er vermutete, dass seine Verletzungen durch Fremdeinwirkung entstanden seien. Einen Tatverdächtigen gibt es den Angaben nach bisher nicht.