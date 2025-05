Verdächtiger nach versuchtem Totschlag in Mannheim in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem er einen 28-Jährigen in Mannheim mit einem Klappmesser lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Bei einem Streit in der Mannheimer Innenstadt vor einer Woche habe der mutmaßliche Täter dem Opfer einen Stich seitlich in den Oberkörper versetzt. Die beiden Männer seien zuvor aus noch unbekannten Gründen vor einem Supermarkt in Streit geraten. Nach der Tat sei der Tatverdächtige geflüchtet. Er sei am 16. Mai festgenommen worden. Der Haftrichter setzte laut Mitteilung den Haftbefehl in Vollzug.

Seit Dezember 2023 gilt in Teilbereichen der Mannheimer Innenstadt eine Waffen- und Messerverbotszone - allerdings nur freitags, 18.00 Uhr, bis sonntags, 6.00 Uhr, sowie an Tagen vor Feiertagen bis zum Morgen des Feiertags jeweils von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Der Angriff ereignete sich an einem Dienstag.