Väter und Kinder geraten in gefährlichen Rhein-Strudel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Rettungswesten von einem nahegelegenen Kanuverleih hat ein aufmerksamer Mann mehrere Badende aus dem Rhein gerettet. Insgesamt waren zwei Väter mit vier Kindern am Wochenende in einen Sog geraten, wie die Polizei mitteilte. Einem der Väter gelang es unter enormer Anstrengung noch, sich und seinen achtjährigen Sohn aus dem Strudel bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu befreien. Sanitäter brachten den Mann wegen Ermüdungserscheinungen in ein Krankenhaus.

Dem anderen Vater und den restlichen Kindern half der Mann mit den Schwimmwesten. »Mit vereinten Kräften konnten alle Personen wohlauf an Land gebracht werden«, teilte die Polizei mit.

Gefährliche Strömungen im Rhein

Laut der Polizei birgt der Rhein aufgrund seiner Strömung und Strudeln viele Risiken für Schwimmer. Die gefährlichen Strömungen und Strudel seien häufig auf den ersten Blick nicht zu erkennen.