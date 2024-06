Aktuell Land

Urteil wegen Geiselnahme in Balingen rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Mann, der im April vergangenen Jahres in Balingen (Zollernalbkreis) einen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht und als Geisel genommen hatte, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Hechingen, wie das Landgericht am Montag mitteilte.