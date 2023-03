Aktuell Land

Urteil im Doppelmordprozess: Lebenslange Haft

Im Prozess wegen Doppelmordes gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Tuttlingen hat das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Außerdem erkannte das Gericht die besondere Schwere der Schuld, wie der Vorsitzende Richter am Dienstag sagte. In der Konsequenz kann die Reststrafe nicht schon frühestens nach 15 Jahren bei Vorliegen einer positiven Prognose zur Bewährung ausgesetzt werden.