Urlaub, Club-WM, U21-EM: Der Sommer der DFB-Kicker

Nach dem Spiel um Platz drei in der Nations League gegen Frankreich geht die Saison für zahlreiche Fußball-Nationalspieler noch in eine strapaziöse Verlängerung. Die erste Club-WM im neuen XXL-Format steht für bis zu elf Akteure mit dem FC Bayern München oder Borussia Dortmund vom 15. Juni bis maximal 13. Juli in den USA auf dem Programm.

Und der Stuttgarter Nick Woltemade reist direkt nach dem Frankreich-Spiel weiter zur deutschen U21-Auswahl, für die schon am Mittwoch die EM-Endrunde in der Slowakei beginnt. Die andere Hälfte des 24-Mann-Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann darf sich dagegen auf den Urlaub freuen.

Trotz des verpassten Einzugs ins Nations-League-Finale gegen Spanien wird Nagelsmann jedoch heute (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart keine Bayern-Akteure wie Kapitän Joshua Kimmich, den Neu-Münchner Jonathan Tah oder auch BVB-Profis wie Felix Nmecha oder Waldemar Anton eigens mit Blick auf die Club-WM schonen. Das Spiel gegen Frankreich ist ihm dafür zu wichtig.

Nagelsmann: Keine Absprachen mit Clubs

»Nein, wir haben keine Absprachen mit den Clubs«, antwortete der Bundestrainer auf eine entsprechende Frage. »Das haben wir ja schon vorher getan. Bei allen Spielern, wo es kritisch war, haben wir gesagt, da passen wir auf, dass nichts passiert.«

Er meinte damit Bayern-Jungstar Jamal Musiala oder auch Abwehrspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid, die er nach Verletzungen ebenso nicht nominierte wie den beim FC Arsenal erst in der Schlussphase der Premier League zurückgekehrten Kai Havertz. »Da geht es nicht um die Club-WM alleine, sondern auch für die Saison, die danach ansteht, und für die WM-Quali«, erklärte der Bundestrainer.

Groß »gespannt« auf den USA-Trip

Er glaube, »die Jungs haben alle die nötigen Körner, um gegen Frankreich zu spielen und dann in die Club-WM zu starten«, sagte Nagelsmann. »Ich habe bis jetzt noch keine SMS gekriegt, auf was ich bitte Rücksicht nehmen soll.«

Und die, »die ich kriege, die schicke ich dann im September zurück, denn dann nehme ich gar keine Rücksicht mehr«, kündigte er an. Für das DFB-Team beginnt im Herbst die WM-Qualifikation mit sechs Partien bis Jahresende.

Der Dortmunder Pascal Groß sagte zur Club-WM im neuen Mega-Format mit 32 Clubs und einem verlockenden Preisgeld von einer Milliarde US-Dollar: »Mein Kopf ist noch nicht bei der Club-WM. Ich bin dem Wettbewerb grundsätzlich offen gegenüber. Ich werde in die USA fliegen und bin gespannt, was da alles auf mich zukommt.« Erst sei aber noch ein Job gegen Frankreich zu erledigen.