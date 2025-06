Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im Kreis Göppingen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kein Führerschein und auf Droge: Die Polizei sucht mitten in der Nacht nach einem Mann, dessen Verwandte sich nach einem Streit Sorgen um ihn machen. Mehrere Polizeistreifen fahnden nach ihm, doch dem als aggressiv gemeldeten Mann gelingt immer wieder die Flucht mit seiner Cross-Maschine, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Schließlich wurde er bei der Ankunft an seiner Wohnanschrift in Schlat (Kreis Göppingen) festgenommen. »Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und am Motorrad waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Das Motorrad ist auch nicht versichert«, hieß es im Polizeibericht. (dpa)