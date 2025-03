Uniklinik bereitet sich auf Massenunfall vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem möglicherweise folgenschweren Vorfall in der Innenstadt hat die Uniklinik Mannheim nach eigenen Angaben alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vorbereitet. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzen vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

»Verschiebbare Operationen, die noch nicht begonnen hatten, wurden umgehend vom Operationsplan genommen, um zusätzliche Operationskapazitäten zu schaffen«, teilte die Uniklinik mit. Es seien auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen verstärkt worden.

In Mannheim läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Am zentralen Paradeplatz sind einem dpa-Reporter zufolge Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Augenzeugen zufolge war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.