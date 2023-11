Aktuell Land

Unfallfahrer läuft biertrinkend davon: Festnahme

Sturzbetrunken ist ein mutmaßlicher Unfallverursacher von Polizisten in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen worden. Der 46-Jährige soll Zeugenaussagen zufolge aus seinem Unfallauto gestiegen und biertrinkend davon gelaufen sein, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Polizisten trafen ihn auf einem Feldweg an und brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3,8 Promille.