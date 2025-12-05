Unfall verursacht und weitergefahren - Polizei sucht Fahrer

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der A81 schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wegen eines »Fahrmanövers« eines Minivan-Fahrers seien ein Pkw und ein Lkw kollidiert, teilte die Polizei mit. Zwei Männer in dem Auto seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Minivan sei nach dem Unfall ohne anzuhalten auf der A81 in Richtung Heilbronn weitergefahren. Nähere Angaben zum Fahrmanöver wollte die Polizei nicht machen. Sie fahndet nun nach dem Fahrer und sucht nach Zeugen.