Unfall verursacht und weitergefahren - Polizei sucht Fahrer

Der Fahrer eines Minivans verursacht auf der A81 einen Auffahrunfall von zwei anderen Fahrzeugen, bei dem sich zwei Menschen schwer verletzen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Minivans.

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der A81 schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wegen eines »Fahrmanövers« eines Minivan-Fahrers seien ein Pkw und ein Lkw kollidiert, teilte die Polizei mit. Zwei Männer in dem Auto seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. 

Der Minivan sei nach dem Unfall ohne anzuhalten auf der A81 in Richtung Heilbronn weitergefahren. Nähere Angaben zum Fahrmanöver wollte die Polizei nicht machen. Sie fahndet nun nach dem Fahrer und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:251205-930-382305/1