Unfall mit fünf Fahrzeugen und Salzbehälter – zwei Verletzte

Zwei Frauen müssen nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einem Streusalzbehälter verletzt in ein Krankenhaus. Wie kommt es zu dem Zusammenstoß?

Eine Autofahrerin verliert in einem Kreuzungsbereich die Kontrolle über ihren Wagen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Eine Autofahrerin verliert in einem Kreuzungsbereich die Kontrolle über ihren Wagen. (Symbolbild)
Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen und einem Streusalzbehälter in Heidelberg sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 66 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend nach links abbiegen, als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto stieß ersten Erkenntnissen zufolge zunächst mit einem geparkten Fahrzeug und dann mit einem Streusalzbehälter zusammen. Anschließend prallte das Auto mit weiteren abgestellten Fahrzeugen am Straßenrand zusammen.

Eines der Fahrzeuge wurde dabei auf die Straße geschoben. Eine weitere Fahrerin befand sich zu dieser Zeit ebenfalls im Kreuzungsbereich. Ihr Auto kollidierte in der Folge mit dem Wagen auf der Fahrbahn. Die Fahrerinnen wurden beim Aufprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Straße im Bereich Ziegelhausen war kurzzeitig gesperrt.

